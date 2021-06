Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Zögerlich nach Vortagesrekord Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst auf Schlagdistanz zu seinem am Vortag erreichten Rekord bleiben. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex nur ein kleines Plus von 0,04 …