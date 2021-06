Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Antisemitischer Angriff bei Palästina-Demo: Der Tagesspiegel kritisiert die Opfer Auf der großen israelfeindliche Demo am 15. Mai am Hermannplatz in Berlin kommt es zu einem antisemitischen Übergriff, drei Freunde, von denen zwei eine Davidstern-Kette tragen, werden körperlich angegriffen und aufs übelste beleidigt. Ein Mann …