Die CureVac-Aktie ist durchwachsen in den Juni gestartet, zeigte dabei aber im Tagesverlauf erstaunliche Comeback-Qualitäten. Kurz nach der Eröffnung der Wall Street ging der Kurs mächtig in die Knie. Anscheinend haben die Gerüchte um eine Verzögerung der Impfstoff-Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für große Verunsicherung der Anleger gesorgt. Doch die Aktie startete ein starkes Comeback…

Im frühen Handel sackte der Kurs auf 103,77 US-Dollar und notierte damit zwischenzeitlich fast sieben Prozent im Minus! CureVac kostete damit so wenig wie zuletzt am 14. Mai. Doch auf diesem Kursniveau berappelten sich die Kurse und zogen wieder deutlich an. Bis zum Handelsende kletterte CureVac auf 108,28 US-Dollar und konnte damit einen Großteil des Abschlags schon wieder aufholen. Unter dem Strich blieb ein Minus von 2,87%.

Wann kommt die Zulassung für CureVac und wie geht es mit dem Aktienkurs dann weiter? Hebt die Aktie komplett ab? Oder sind die positiven Nachrichten schon eingepreist? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere große CureVac-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.