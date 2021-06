Die Ereignisse um AMC und Elon Musk verdeutlichen, was derzeit an den Märkten passiert: es herrscht durch die ultralaxe Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken eine Gier, die schon deutliche Verfalls-Erscheinungen in

Die Ereignisse um AMC und Elon Musk verdeutlichen, was derzeit an den Märkten passiert: es herrscht durch die ultralaxe Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken eine Gier, die schon deutliche Verfalls-Erscheinungen in sich trägt. So etwa das Geschehen gestern um AMC: ein Hedgefonds kauft sich am Freitag ein, der CEO von AMC feiert das - dann steigt der Hedgefond gestern wieder aus und bezeichnet die Firma als überbewertet. Die US-Börsenaufsicht SEC aber sieht zu - so wie auch lange bei Elon Musk. Nun hat sie aber Tesla vorgeworfen, sich bei den Tweets von Elon Musk nicht an die Absprachen gehalten zu haben. Das ist angesichts des Treibens und der Kursmanipulationen des Tesla-Chefs auf Twitter wohl eine starke Untertreibung..

