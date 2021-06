FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine zunächst moderaten Kursgewinne schnell wieder abgegeben. Eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung notierte der Leitindex praktisch unverändert auf 15 568,16 Punkten. Am Dienstag war er bis auf ein Rekordhoch von 15 685 Zählern gestiegen, hatte aber am frühen Nachmittag einen Teil der Gewinne abgegeben - auch weil die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufgenommen hatte.

Marktexperten fragen sich nun, ob das hohe Kursniveau die Anleger zu Gewinnmitnahmen verleitet oder zu weiteren Käufen animiert. Die Stimmung auf dem Parkett bleibe optimistisch, aber keinesfalls euphorisch, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Market. Bei der Mehrheit der Anleger schwinge weiterhin Zurückhaltung bei ihren Investitionsentscheidungen mit, die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach der monatelangen Rally bleibe hoch.