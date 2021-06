Anlegerverlag PLUG POWER: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.06.2021, 10:32 | 84 | 0 | 0 02.06.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de PLUG POWER-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So katapultiert sich der Wert derzeit rund zweiX Prozent nach vorne. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 25,40 EUR hingeblättert werden. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie. Einfach hier klicken. Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Bei 26,07 EUR liegt dieses Hoch. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage. Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 32,13 EUR eher auf Rot. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise. Fazit: Diese PLUG POWER-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





