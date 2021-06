Bonus- und Discount-Zertifikate ermöglichen Anlegern in den nächsten Monaten auch bei deutlich nachgebenden Notierungen der Delivery Hero-Aktie realistische Chancen auf hohe Renditen.

In den neuesten Analysen wird die Delivery Hero-Aktie mit Kurszielen von bis zu 170 Euro zum Kauf empfohlen. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die schwankungsfreudige Aktie können Anleger in den nächsten nicht nur bei einem Kursanstieg, sondern auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen der Aktie positive Rendite erzielen.

Der Kursverlauf der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) gestaltete sich seit dem Ende des Vorjahres äußerst turbulent. Notierte die Aktie noch am 9.12.20 unterhalb von 100 Euro, so verzeichnete sie bereits am 5.1.21 bei 145,40 Euro ein Allzeithoch. Nachdem die Aktie nicht zuletzt wegen einer Kapitalerhöhung bis zum 9.3.21 wieder nahezu auf 100 Euro eingebrochen war, ging es bis Ende April wieder auf bis zu 140 Euro nach oben. Danach setzten Gewinnmitnahmen des zu den Corona-Gewinnern zählenden Unternehmens den Aktienkurs wieder deutlich unter Druck. Seit zwei Wochen wird die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 102 bis 115 Euro gehandelt.

Bonus-Zertifikat mit 12% Chance und 37% Sicherheitspuffer

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF8SR37) auf die Delivery Hero-Aktie mit Barriere bei 70 Euro, Bonuslevel und Cap bei 120 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.22, wurde beim Aktienkurs von 111,80 Euro mit 107,00 – 107,10 Euro gehandelt. Verbleibt die Delivery Hero-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 70 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 120 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 107,10 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in einem Jahr einen Bruttoertrag von 12,04 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,39 Prozent auf 70 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.6.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie – maximal mit 120 Euro – zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 9% Chance und 34% Discount

Das HVB-Discount-Zertifikat auf die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000HR7J2X5), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 80 Euro wurde beim Aktienkurs von 111,80 Euro mit 73,59 – 73,61 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 34,16 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 80 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 80 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den 12 Monaten einen Bruttoertrag von 8,68 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 80 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Anlageprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.