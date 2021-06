Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Wenig verändert - Ölwerte legen weiter zu Europas Börsen haben sich am Mittwoch wenig verändert präsentiert. Nachdem der anfängliche Höhenflug schon am Vortag im Handelsverlauf an Schwung verloren hatte, war nun Zurückhaltung angesagt. Gegen Mittag trat der EuroStoxx 50 mit 4073,90 Punkten …