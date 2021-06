Anlegerverlag Plug Power fällt in sich zusammen – muss man jetzt schnell handeln? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.06.2021, 11:48 | 185 | 0 | 0 02.06.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de War das genau so nicht auch zu erwarten? Nachdem Plug Power in den vergangenen Wochen ein unglaubliches Comeback hingelegt hat, geht der Kurs jetzt wieder vollständig in die Knie. Nicht unwahrscheinlich, dass heute sogar die wichtige Marke von 25 Euro wieder unterschritten wird, wo viele möglicherweise direkt ihr Stop-Loss gesetzt haben. Jetzt wird es eng! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien rund um Plug Power sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Wie stehen die Chancen von Plug Power nun, den nächsten großen Crash abwenden zu können? Gerade bei dieser Aktie kann es ganz schnell gehen, dass die Anleger einknicken und dem Braten nicht mehr trauen. Das Anlegervertrauen ist an dieser Stelle eine ganz entscheidende Situation, denn hier hat es in der Vergangenheit zu viele dramatische Situationen gegeben! Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend um die Aktie von Plug Power, die weiterhin noch lange nicht in ruhigen Fahrwassern angekommen ist. Der kontinuierliche Aufwärtstrend wurde nun also wieder gestoppt, wie sich an der heutigen Kursentwicklung zeigt. Der Kurs macht einen Rücksetzer um 1,05 Prozent und 0,265 Euro! Das sorgt für einen neuen Kurswert von 25,01 Euro. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien, besonders Plug Power, wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





