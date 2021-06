Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Märkte am Mittwoch: Nächste DAX-Rallye in Arbeit? – Volkswagen-Aktie deutlich im Gewinn Der DAX ließ es am Mittwoch ruhiger angehen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer legte um 0,2 Prozent zu und schloss bei 15.602 Zählern.