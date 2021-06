Das Lachen dürfte Nel ASA-Aktionären heute vergehen. Schließlich stürzt der Kurs rund zwei Prozent in die Tiefe. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 1,66 EUR. Wie weit geht es noch nach unten?

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Grenze ist bei 1,57 EUR zu finden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die für Nel ASA bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. Wer ohnehin nichts von Nel ASA hält, hat heute allen Grund zur Freude.

