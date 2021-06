Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise steigen weiter NEW YORK/LONDON - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Bis zum Mittag bauten die Notierungen die leichten Gewinne aus dem frühen Handel aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte …