Trotz dieser Entwicklung sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen.

Bei CureVac ist eine sehr spannende Situation zu erkennen. Denn die Zulassung des Impfstoffs wird sich wohl weiter verspäten, dennoch zieht der Kurs jetzt richtig an! Denn jedem ist bewusst, wie viel das Unternehmen aus der Impfstoff-Produktion herausholen kann. Allein die EU hat sich von dem Impfstoff aus Tübingen bereits 405 Millionen Dosen reserviert!

Wird CureVac also jetzt zu einem ganz heißen Eisen, das man sich schnell sichern sollte? Gut möglich, denn die Impfstoff-Aktien gehen allesamt durch die Decke! Somit ist auch nicht auszuschließen, dass hier noch eine Menge zu holen ist. Da es sich um einen mRNA-Impfstoff handelt ist es höchst wahrscheinlich, dass er sich höchster Beliebtheit erfreuen wird und somit gut ankommt!

CureVac ist also weiterhin eine ganz spannende Aktie, die noch einiges an Storys zu bieten haben wird. Um Teil dieser ganz eigenen Story zu sein, sollte man sich mit diesen Aktien eindecken, bevor man den großen Aufstieg dieses Wertpapiers verpasst! Allein heute legt der Kurs bereits wieder um 1,14 Prozent zu und steht somit durch ein Plus von 1,01 Euro auf sagenhaften 89,40 Euro!

Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht?