Nun könnte sich eine Investition in Aktien des deutschen Reisekonzern richtig lohnen! Denn der Kurs schielt weiter nach oben und wird mit zunehmenden Urlaubsreisen auch weitere Zuversicht ausstrahlen können. Die Realität kommt immer näher, was natürlich durch die warmen Temperaturen und die Impfungen weiter beflügelt wird. TUI ist auf dem richtigen Weg angekommen!

So haben die Anleger sich das ganze erhofft. Die Aktie ist nun absolut bereit, weiter durchzustarten und zu neuen Ufern aufzubrechen. Wird dieser Aufwärtstrend nun also weiter beschleunigt werden können? Allein heute beträgt das Plus bereits gegenüber dem Vortag satte 1,07 Prozent. Somit steigt der Kurs um starke 0,05 Euro an und liegt nun bei 5,11 Euro!

Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!