FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gefallen und deutlich unter die Marke von 1,22 US-Dollar gerutscht. Im Vormittagshandel weitete die Gemeinschaftswährung frühe Verluste aus und erreichte ein Tagestief bei 1,2169 Dollar. Am Morgen stand der Kurs noch bei 1,2227 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2225 Dollar festgesetzt.

Seit dem Vormittag zeigte sich am Devisenmarkt eine allgemeine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte zu allen wichtigen Devisen zulegen, während der Euro in einem eher impulsarmen Handel etwas unter Druck geriet. Zur Wochenmitte stehen kaum wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, an denen sich die Anleger orientieren könnten.