02.06.2021 / 13:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Abs. 1 MAR

Planegg/München, Deutschland und Cambridge, Mass., 02. Juni 2021

Ad hoc: MorphoSys übernimmt Constellation Pharmaceuticals und vereinbart strategische Partnerschaft und Finanzierungskooperation mit Royalty Pharma

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys"), und Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, wonach MorphoSys Constellation für 34,00 USD je Aktie in bar übernehmen wird; dies entspricht einem Eigenkapitalwert von insgesamt 1,7 Mrd. USD. Die Transaktion wurde vom Vorstand und vom Aufsichtsrat von MorphoSys sowie dem Board of Directors von Constellation einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 vollzogen werden.



MorphoSys gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine langfristige strategische Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma plc (NASDAQ: RPRX) ("Royalty Pharma") (zusammen mit der Constellation-Transaktion, die "Transaktionen") vereinbart hat. Die Bedingungen der Vereinbarung zwischen MorphoSys und Royalty Pharma sehen unter bestimmten Voraussetzungen und nach Abschluss der Transaktion mit Constellation unter anderem Folgendes vor:

- Vorabzahlung in Höhe von 1,425 Mrd. US-Dollar: Royalty Pharma wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,425 Mrd. US-Dollar an MorphoSys leisten und damit die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Der Erlös wird für die Finanzierung der Übernahme von Constellation sowie die Weiterentwicklung der gemeinsamen Pipeline verwendet.



- Entwicklungsfinanzierungsanleihen in Höhe von 350 Mio. US-Dollar: Royalty Pharma räumt MorphoSys Entwicklungsfinanzierungsanleihen von bis zu 350 Mio. USD ein, die MorphoSys über einen Zeitraum von einem Jahr in Anspruch nehmen kann.