Den letzten markanten Höhepunkt markierte Beiersdorf bei 117,25 Euro Anfang September 2019 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Der Corona-Crash zwang das Papier bis Mitte März sogar auf einen Tiefstkurs von 77,62 Euro abwärts. Von dort aus konnte sich das Papier des Konsumgüterherstellers zwar wieder erholen, scheiterte Mitte letzten Jahres jedoch am Horizontalwiderstand von rund 102,00 Euro und musste erneut herbe Rückschläge auf 82,00 Euro hinnehmen. Seit März allerdings hat sich das Chartbild wieder signifikant verbessert, auch konnte ein untergeordneter Abwärtstrend Ende Mai geknackt werden. Derzeit steuert das Papier auf die runde Marke von 100,00 Euro zu.

Bald wieder dreistellig

Aktuell kratzt Beiersdorf an der dreistelligen Kursmarke von 100,00 Euro. Weitere Gewinne werden nach dem heutigen Kurssprung erwartet und könnten in einem ersten Schritt an den markanten Horizontalwiderstand von 102,00 Euro aufwärts führen. Im weiteren Verlauf könnte sogar das Sommerhoch aus 2020 bei 104,05 einem Test unterzogen werden. Unterhalb von 98,00 Euro drohen allerdings Rücksetzer zurück auf den einstiegen Abwärtstrend verlaufend um 96,35 Euro. Tiefer als die beiden gleitenden Durchschnitte zwischen 93,57 und 94,28 Euro sollte es jedoch nicht mehr gehen, dies würde nämlich sämtliche bullischen Ambitionen zunichte machen.