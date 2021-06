STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Porsches IPO-Phantasien treiben VW-Aktie

Auch zur Wochenmitte präsentiert sich der DAX in guter Verfassung rund 0,2% fester. Zum Mittag notiert der Leitindex somit nur leicht unter seiner Rekordmarke von gut 15.600 Punkten. Während wir uns am morgigen Feiertag nicht mit aktuellen Börsen-Trends aus Stuttgart melden, stehen Ihnen unsere Händler von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung und freuen sich auf Ihre Orders. Happy Trading! Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Mittwoch erneut die Volkswagen-Aktie. Nachdem VW über den Börsengang seiner Batterie-Sparte nachdenkt, werden nun auch Gerüchte über einen möglichen Börsengang der VW-Tochter Porsche laut. Die VW-Papiere setzen ihren Aufwärtstrend weiter fort und gewinnen rund 1,7%. Damit steht bei der Aktie auf Monatssicht bereits ein Plus von über 8,5% zu Buche. Weitere Kurswerte können Sie unserer brandneuen Performance-Übersicht auf den Wertpapier-Factsheets entnehmen. Auch die Papiere der Lufthansa sind am Mittwoch unter Stuttgarter Anlegern gefragt. Wie die Lufthansa verkündete, rechnet man im Sommer mit einer steigenden Nachfrage nach Flugtickets. Die Fluggesellschaft will dafür rund 50 Flugzeuge reaktivieren. Außerdem plant die Lufthansa ihre Schulden beim Staats so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Die Aktie notiert knapp 2% fester. In einem recht freundlichen Marktumfeld legen auch die Papiere der Bayer AG um rund 0,7% zu. Doch ein Blick auf die Performance-Übersicht auf dem Bayer-Factsheet zeigt: Aktionäre hatten nicht viel Spaß mit dem Papier. In den letzten drei Jahren halbierte sich der Unternehmenswert der Gesellschaft sogar.

Partystimmung an der Börse: Der DAX knackt sein Allzeithoch und klettert weit über 15.600 Punkte - der ideale Zeitpunkt also, um jetzt mit einem Short-ETF oder einem gehebelten ETF auf fallende Kurse zu setzen? Richy erklärt, auf was Sie dabei unbedingt achten sollten... Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hBurRUI0ALk