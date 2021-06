Bonus-Zertifikate – so schlagen Sie den Index

In moderaten Abwärtsphasen werden mit Bonus-Zertifikaten Verluste abgefedert. Bei stark fallenden Kursen mit Annäherung an die Barriere verlieren sie überdurchschnittlich. In Phasen stark steigender Kurse halten Bonus-Zertifikate nicht ganz mit der Wertentwicklung des Basiswerts mit. Beides war im Vormonat nicht der Fall und so waren die Kursverläufe sehr ähnlich. Im Wesentlichen entwickelten sich beide parallel und konnten dabei zulegen. Per Monatsultimo ist der Gewinn des Bonus-Index mit 1,73 Prozent leicht höher als beim Euro Stoxx 50 mit 1,63 Prozent. Die Barriere erhöhte sich im Mai von 2.140 auf 2.165 Punkte. Der Bonuslevel kletterte von 3.991 auf 4.011 Zähler. Die Laufzeit reduzierte sich von 858 auf schließlich 803 Tage.

Langfristig funktioniert die Strategie gut. Seit Auflage im Jahr 2006 erzielte der BonusIndex ein Plus von 2,95 Prozent jährlich. Der Euro Stoxx 50 kommt im gleichen Zeitraum auf eine Jahresrendite von 0,74 Prozent. Die Volatilität des Bonus-Index ist über den kompletten Zeitraum betrachtet etwas geringer, bewegt sich aber auf ähnlichem Niveau.

Der Bonus-Index besteht aus 20 repräsentativen Bonus-Zertifikaten und zeigt so deren durchschnittliche Wertentwicklung. Basiswert der Bonus-Zertifikate ist der Euro Stoxx 50. Die Auswahl der Indexbestandteile erfolgt auf Basis der jeweiligen Produktmerkmale (Laufzeit, Barriere und Bonuslevel) sowie dem ausstehenden Volumen. So wird sichergestellt, dass der Bonus-Index die tatsächlich investierten Anlegergelder widerspiegelt. Betrachtet werden nur klassische Bonus-Zertifikate. Die Indexzusammensetzung und Berechnung erfolgt durch die Infront Quant AG.

Quelle: DDV