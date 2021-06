WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Metalcorp Group beschließt Emission einer besicherten Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0)



Luxemburg, 2. Juni 2021 - Der Vorstand der Metalcorp Group S.A. hat heute beschlossen, eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KRAP3) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche feste Verzinsung in der Spanne von 6,25 % bis 6,75 % hat (Schuldverschreibungen 2021/2026). Der finale Kupon und das Gesamtvolumen werden voraussichtlich am 25. Juni 2021 festgelegt und bekannt gegeben. S&P Global Ratings hat der Metalcorp Group ein langfristiges Unternehmensrating von "B", outlook positive und ein Emissionsrating von "B" für die angebotene vorrangig besicherte Unternehmensanleihe erteilt.



Alle Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2021/2026 sowie auf Zinszahlungen und Zahlung sonstiger Beträge, die unter den Schuldverschreibungen 2021/2026 fällig und zahlbar sind, werden durch Verpfändung von 100 % der Aktien an der Metalcorp Group S.A. besichert. Die verpfändeten Aktien werden an einen Sicherheitentreuhänder verpfändet, der zugunsten der Anleihegläubiger handelt. Die verpfändeten Aktien werden gleichzeitig als Sicherheit für die von der Emittentin ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 2. Oktober 2022 (ISIN: DE000A19MDV0) und am 6. Juni 2022 (ISIN: NO0010795701) dienen, bis diese vollständig zurückgezahlt sind. Der Sicherheitentreuhänder hält die verpfändeten Aktien gleichzeitig für die Inhaber dieser Schuldverschreibungen sowie für die Inhaber der neuen Schuldverschreibungen 2021/2026.

