Anlegerverlag Leichter Dämpfer für Plug Power ist kein Grund zur Beunruhigung! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.06.2021, 14:48 | 129 | 0 | 0 02.06.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über eine durchaus mehr als positive Entwicklung an der Börse. Da ist der heutige minimale Rückgang des Aktienkurses kein Grund zur Beunruhigung. Denn Plug Power überzeugte zuletzt in vollem Maße. Derzeit liegt der Aktienkurs bei einem Wert von 24,94 Euro. Gegenüber dem Vortag sinkt der Aktienkurs minimal um 1,31 Prozent und 0,33 Euro. Innerhalb von drei Wochen hat sich der Aktienkurs zuletzt um mehr als 55 Prozent verbessert. Damit zählte Plug Power zu den großen Gewinnern im Mai. Der Aktienkurs zeigte sich von den Ermittlungen der US-Börsenaufsicht unbeeindruckt. Nachdem die zuletzt veröffentlichten Bilanzen Ungereimtheiten vorwiesen, muss der Quartalsabschluss für das erste Quartal in 2021 erneut überprüft werden. Der Entwicklung des Aktienkurses tut dies keinen Abbruch. Es geht steil nach oben!





