Goldpreis: HSBC hält Lauf auf 2.000 Dollar-Marke für möglich!

Der Goldpreis kämpft derzeit mit der runden Marke von 1.900 US-Dollar je Unze. Charttechnisch hat sich die Lage zuletzt massiv verbessert, wie die Analysten der HSBC meinen.

Am 17. Mai hatte der Goldpreis „endlich“ die 1.800er-Marke genackt, wie wir damals titelten. Nun kämpft die Unzennotiz mit der nächsten Hundertermarke. Seit einigen Tagen schon notiert das Edelmetall mal unter oder über dieser Marke. Gestern gab es einen kleinen Schwächeanfall trotz eines schwachen Dollar und der Preis fiel darunter. Heute schon aber muss wieder mehr bezahlt werden. Technisch sieht es nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate richtig gut aus, wie die Analysten der HSBC in einem Kommentar heute meinen.

Goldpreis: HSBC hält Lauf auf die 2.000er-Marke für möglich

Die Marktbeobachter blicken nach der positiven Mai-Bilanz (+8%) nun optimistisch nach vorne. Dank der Kursstärke der vergangenen Wochen sieht die HSBC die Verschnaufpause seit dem Rekordhoch vom August 2020 (2.072 US-Dollar) als trendbestärkende Flagge an. Der Sprung über den entsprechenden Korrekturtrend (aktuell bei 1.852 USD) – verbunden mit der Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters – sei ein wichtiges Signal zur „Fortsetzung der Goldrally“ der letzten Jahre. Dementsprechend sollte der Goldpreis Kurs auf sein bisheriges Allzeithoch bei 2.072 USD nehmen, heißt es in der Analyse. Rein rechnerisch lasse sich aus der Korrekturflagge sogar ein Kursziel von rund 2.295 USD ableiten. Sollte das alte Rekordhoch aus dem September 2011 bei 1.920 US-Dollar je Unze geknackt werden, würde dies das positive Szenario unterstützen, so die HSBC.

Ärger am Aktienmarkt als neuer Kurstreiber?

Dementsprechend könnte sich also Gold in den kommenden Wochen an die 1.920 Dollar-Marke heranarbeiten. Gelingt hier der Ausbruch, wäre der Weg bis 2.000 Dollar frei. Unterstützung könnte Gold von den Aktienmärkten erfahren. Immer mehr Anzeichen wie die Bewertung sprechen mindestens für eine Konsolidierung. Dann könnten breitere Anlegergruppen mehr Kapital ins Gold umschichten und so für höhere Kurse sorgen. Dass der Aktienmarkt reif für eine Korrektur ist, dafür spricht auch das Verhalten des sogenannten Smart Moneys in den USA, denn das verkauft den Markt bereits seit dem 10. Mai.