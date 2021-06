Dachwikifolio erreicht das alte Allzeithoch

Die Kursversorgung bei unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection lässt weiter zu wünschen übrig. Wir können da leider auch nichts machen. Es liegt wie immer an Lang & Schwarz, die für bestimmte Wertpapiere zeitweise keine Kurse stellen, weshalb es dann für die betroffenen wikifolios und im Endeffekt auch für unser Dachwikifolio zu einer Aussetzung der Notierung kommt. Diese Problematik bringt das Geschäftsmodell von wikifolio.com leider mit sich. Allerdings ist es in letzter Zeit schon extrem häufig und auch nervig.

Deutlich mehr Spaß macht der Blick auf die von uns per Excel-Tabelle und auch dank der Informationen einzelner Trader eigenständig berechneten Werte des Dachwikifolios. Demnach konnte auf Wochensicht erneut eine positive Performance von 0,8% generiert werden. Der DAX kommt auf ähnliche Werte, so dass sich unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 aktuell auf 9,4 Prozentpunkten beläuft. Im laufenden Jahr liegt der deutsche Leitindex mit einem Plus von 13,5% leicht vor unserem Dachwikifolio, das auf 9,8% Zuwachs kommt.