NEW YORK (dpa-AFX)- An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte ein zunächst verhaltener Handelsauftakt ab. Gut eine halbe Stunde vor dem Start taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,18 Prozent Kursaufschlag bei 34 640 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls nur moderat mit 0,10 Prozent im Plus bei 13 668 Zählern.

Am Vortag hatten die US-Börsen, an denen erstmals nach dem verlängerten Wochenende wieder gehandelt worden war, trotz guter US-Stimmungsdaten ihren anfänglichen Schwung schnell eingebüßt. Der Dow brachte nur ein kleines Plus über die Ziellinie, während die übrigen Indizes im Minus schlossen. Die Anleger, so hieß es am Markt, manövrierten derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine starke Konjunkturerholung und Sorgen vor einer zu stark anziehenden Inflation, die die US-Notenbank Fed zu gegensteuernden Zinsschritten zwingen könnte.