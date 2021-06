NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) kletterte um 0,02 Prozent auf 131,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 1,60 Prozent.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Am Abend wird die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen. Meistens sorgt dieser nicht für größere Kursausschläge./jsl/bgf/jha/