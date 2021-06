Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 14,85 EUR gefunden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung.

Fazit: Bei Ballard Power Systems geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.