Maritime Resources weitet Explorationsprogramm massiv aus!

Maritime Resources baut sein Explorationsprogramm auf dem Hammerdown-Projekt massiv aus und will 40.000 Bohrmeter niederbringen. Zudem planen die Kanadier noch dieses Jahr mit dem Baubeginn für die geplante Mine.

Maritime Resources (0,22 CAD; CA57035U1021) wird sein Bohrprogramm auf dem Hammerdown-Goldprojekt massiv ausbauen. Wie das Unternehmen bekannt gab, sollen dabei zwei Bohrgeräte zum Einsatz kommen. Insgesamt will man 40.000 Bohrmeter niederbringen. 30.000 Meter davon sind um die Resourcen von Hammerdown und Orion geplant. Das Ziel ist die Erweiterung der Ressourcen am geplanten Tagebau sowie im Untergrund. Daneben sind weitere 10.000 Meter für die nahe gelegenen Bohrziele Whisker Valley und Gull Ridge vorgesehen.

Maritime Resources baut sein Explorationsprogramm auf seinem Hammerdown-Projekt in Neufundland massiv aus und will 40.000 Bohrmeter niederbringen. Zudem planen die Kanadier noch dieses Jahr mit dem Baubeginn für die geplante Goldmine.

Maritime Resources: Start des Minenbaus in 2021!

In den vergangenen 15 Monaten hat Maritime Resources für das Hammerdown-Goldprojekt eine Wirtschaftlichkeitsstudie veröffentlicht, die Exploration weiter vorangetrieben, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft und die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass man noch in diesem Jahr mit dem Minenbau startet. Im den ersten fünf Produktionsjahren sollen jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut. Legt man etwas konservativ einen Goldpreis von 1.800 Dollar zur Grundlage, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 125 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von rund 94 Mio. CAD, also umgerechnet etwa 78 Mio. US-Dollar, gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Diese hat jüngst die Marke von 0,20 CAD überschritten und konsolidiert knapp darüber. Mehr zu den Minenbau-Plänen von Maritime Resources erfahren Sie im Video-Interview mit CEO Garett Macdonald.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,22 CAD

Börsenwert: 94 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Working Capital: 11,5 Mio. C$

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital