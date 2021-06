Moderna schießt heute kräftig nach oben. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent auf der Anzeigetafel. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Mit dem Anstieg auf 158,00 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 152,44 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert Moderna in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 120,67 EUR. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

