Starkes Dividendenjahr voraus

Die Weltwirtschaft kämpft sich allmählich aus dem Pandemiemodus heraus. Die Impfkampagnen gewinnen an Fahrt, und nach den USA kommt nun auch Europa allmählich wieder in den Tritt, so dass auch die globale Wirtschaft an alte Zeiten anknüpfen könnte. OECD erhöht Prognosen Die OECD korrigiert ihre Wachstumsprognosen für die großen Volkswirtschaften der Welt gegenüber der Prognose vom Dezember 2020 nach oben. Sie rechnet nun für 2021 mit einem globalen BIP-Wachstum von 5,8 Prozent (gegenüber 4,2 Prozent in der Dezemberprognose).