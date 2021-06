EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Vertrag

Startschuss für Projektentwicklung von Implenia in Deutschland



02.06.2021 / 18:01 CET/CEST

Die Unterzeichnung des Kaufvertrags für das Grundstück Marienplatz in Darmstadt markiert den strategisch geplanten Eintritt von Implenia in den deutschen Markt für Immobilienentwicklung. Wohnbebauung und Hoch-haus mit 310 Miet- und Eigentumswohnungen sowie einem Volumen von EUR 100 Mio. entstehen.