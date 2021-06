Morphosys kündigt die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals an und bietet einen Betrag von 34 Dollar je Aktie des NASDAQ-notierten US-Unternehmens. Das Volumen des Zukaufs liegt bei 1,7 Milliarden Euro. „Die Transaktion wurde vom Vorstand und vom Aufsichtsrat von MorphoSys sowie dem Board of Directors von Constellation einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 vollzogen werden”, so ...