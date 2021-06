Seit November letzten Jahres schwankt die Moderna-Aktie einem sehr breiten Aufwärtstrend und markierte das letzte Verlaufshoch bei 189,26 US-Dollar. Nach einigen volatilen Ausschlägen auf der Unterseite begab sich das Wertpapier im Mai wieder steil aufwärts und konnte im heutigen Handelsverlauf sogar die zurückliegenden Hochs knacken. An den übergeordneten Zielmarken hat sich bislang nichts geändert, weiterhin wird ein Rücklauf zurück an die obere Trendkanalbegrenzung favorisiert.

Äußerst bullisches Setup

Bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 189,26 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Run zunächst an 200,00 US-Dollar und darüber an die obere Trendkanalbegrenzung um 212,00 US-Dollar spürbar an. Hierauf kann immer noch ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA74JN abgeschlossen werden. Sollte jedoch die Marke von 180,00 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, könnten sogar Ausschläge bis zum EMA 50 bei 162,20 US-Dollar abwärts reichen.