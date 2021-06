BioNTech Aktie bricht auf neues Allzeithoch aus

Seit Tagen hat sich die BioNTech Aktie vergeblich um einen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch an der NASDAQ bei 213,15 Dollar bemüht. Immer wieder aber scheiterte der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens an den diversen charttechnischen Hürden zwischen 208,60/209,02 Dollar und 211,65/213,15 Dollar - bis heute: Am frühen Abend kann BioNTechs Aktienkurs die Hinderniszone überwinden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt das neue ...