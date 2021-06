FRANKFURT (dpa-AFX) - Bevor der Dax im September auf 40 Werte aufgestockt wird, dürfte zur anstehenden Index-Überprüfung an diesem Donnerstag noch alles beim Alten bleiben für den deutschen Leitindex. Der erst kürzlich für den IT-Leasingspezialisten Grenke in den Nebenwerte-Index SDax aufgenommene Autohändler Auto1 kann sich indes voraussichtlich auf einen Platz im MDax freuen, hat Index-Expertin Silke Schlünsen von Stifel Europe errechnet. Seinen Platz hergeben und in den SDax absteigen muss ihr zufolge wohl der Wafer-Hersteller Siltronic .

Wie bereits von vielen Seiten erwartet, wird außerdem voraussichtlich Vantage Towers als zweiter Börsenneuling nach Auto1 im kommenden Monat Teil der Dax-Familie werden, die aus den vier Indizes Dax, MDax, SDax und TecDax besteht. Die Vodafone -Funkmastentochter dürfte in den SDax und den TecDax aufgenommen werden.