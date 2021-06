FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Feiertagshandel am Donnerstag dürfte der Dax knapp über 15 600 Punkten starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Fronleichnam wenige Punkte höher auf 15 614 Punkte.

Nach dem Rekordhoch von 15 685 Punkten am Dienstag hatten sich zur Wochenmitte keine neuen Käufer gefunden. Der Dax bewegte sich nur wenig um 15 600 Punkte. Im Feiertagshandel dürfte sich daran wenig ändern, zumal sich auch an der Wall Street am Rekordniveau weiter wenig tut.

Immerhin stehen hier am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda./ag/jha/