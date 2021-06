Technical Trading: 80%-Chance mit diesem Rohstoff

Der Juni bringt naturgemäß eine ganze Reihe an tagesübergreifenden Tradingchancen. Heute gehen wir in den Rohstoffbereich, wo ein Bullenmarkt in vollem Gang ist, und uns (auch heute wieder) Chancen auf der Longseite eröffnet. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]