Nachdem es im Bereich des Schlussstandes der letztwöchigen Kerze um 4,4841 PLN zu Beginn dieser Handelswoche zu einem eindeutigen Trendbruch und der Aufgabe der markanten Unterstützung von 4,4707 PLN gekommen ist, ging es bei diesem Paar erst richtig los. Noch Anfang des zweiten Quartals markierte der Euro bei 4,68 PLN ein frisches Mehrjahreshoch, die aktuell laufende Korrektur kann vorläufig als Konsolidierung angesehen werden. Entsprechend ergeben sich kurzfristige Handelsansätze auf der Unterseite, wer noch nicht investiert hat.

Stabilisierung gescheitert

Aus dem Stand heraus kann für das Währungspaar EUR/PLN nun Abwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 4,4432 und darunter an 4,4174 PLN abgeleitet werden. Vielleicht geht es sogar noch auf glatt 4,40 PLN weiter abwärts, ehe Bullen wieder für eine Stabilisierung und anschließenden Trendwechsel sorgen. Für dieses Szenario könnte ein Shot-Investment über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA72EZ infrage kommen. Für positive Signale müsste das Paar mindestens über ein Niveau von 4,5258 PLN zurückkehren. Nur dies würde im weiteren Verlauf Kursgewinne an 4,5930 PLN erlauben zu vollziehen.