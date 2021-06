Anlegerverlag PLUG POWER: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.06.2021, 08:52 | 64 | 0 | 0 03.06.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von PLUG POWER schon lange nicht mehr erlebt. So schießt die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Startet hier jetzt die nächste Party? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu PLUG POWER erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 26,08 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Anleger, die für PLUG POWER bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung. Fazit: Wie es bei PLUG POWER weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





