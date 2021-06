Anlegerverlag PLUG POWER mit sauberem Höhenflug Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.06.2021, 10:32 | 37 | 0 | 0 03.06.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann PLUG POWER massiv zulegen. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu PLUG POWER erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 26,07 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Demnach befindet sich PLUG POWER in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 32,16 EUR verläuft. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt. Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





