Matador Minings neuste Liegenschaften haben großes Potenzial, da sie sich in der zurzeit aufregendsten Goldexplorationsregion ganz Nordamerikas befinden.

Newfoundland oder deutsch Neufundland ist derzeit wohl die heißeste Region für Goldexploration in Kanada. Da passt es ins Bild, dass die GOLDINVEST.de-Neuvorstellung Matador Mining (ASX MZZ / WKN A2DKV4) ihren Landbesitz dort – nach einer breitangelegten Prüfung auf vielversprechendes Gelände um das Cape Ray-Projekt mit seinen 840.000 Unzen Gold herum – auf 750 Quadratkilometer ausgeweitet hat.

Neufundland ist sogar zu einer der aufregendsten Goldexplorationsregionen in ganz Nordamerika geworden, vor allem auf Grund der jüngst gemachten, hochgradigen Queensway-Goldentdeckung von New Found Gold (TSXV NFG). Seit der Börsennotiz im August 2020 ist die New Found-Aktie um rund 677% von 1,54 auf 11,96 CAD nach oben geschossen. Unter anderem, weil man geradezu wahnwitzige Bohrabschnitte von 26,5 Meter Länge mit 146 g/t Gold vorlegen konnte!