Wer den Juni noch als den Hochzeitsmonat kennt, ist von Gestern. Mittlerweile ist das nämlich der „Pride Month“, also der Monat in dem die LGBT+-Community im Vordergrund steht und gefeiert wird. Ein gefundenes Fressen für Firmen, deren Marketing-Abteilungen auf politisch-korrekter Virtue-Signalling-Mission sind. Vielleicht haben Sie schon in Schaufenstern oder auf Firmenwebseiten die eine oder andere

Der Beitrag Für LGBT-Rechte, nur nicht im Nahen Osten: Der Gratismut der „Pride Month“-Firmen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elisa David.