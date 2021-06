Ölpreise konsolidieren auf hohem Niveau

London 03.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Die Investoren nehmen einen Teil der Vortagesgewinne mit. Das Umfeld für Rohöl bleibt gut, vor allem in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich der Markt weiter verengen.



Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen deutlichen Rückgang der Rohölbestände um 5,36 Mio. Barrel gemeldet. Die Bestände der Destillate sollen um 1,59 Mio. Barrel gestiegen sein, die Bestände von Benzin stiegen um 2,51 Mio. Barrel.





Am Nachmittag sind die offiziellen Lagerbestandsdaten der Energy Information Administration fällig.Der Rückgang der Rohölbestände kommt für die Marktteilnehmer wenig überraschend, da in den USA die Reisesaison beginnt und die Verarbeiter ihren Durchsatz erhöht haben. Die Nachfrage nach Benzin soll deutlich gestiegen sein, wie die ANZ unter Berufung auf Daten von Descartes Labs berichtet. Demnach habe der Benzinbedarf ein pandemisches Hoch erreicht.Die Ölpreise klettern auch, da die OPEC+ Staaten an ihren bislang geplanten Anpassungen zu den Fördermengen festhalten dürften. Eine mögliche Ausweitung der Produktion durch den Iran wurde zuletzt zwar besprochen, ist in den Preisen aber noch nicht reflektiert.Das Fass Brent-Rohöl verliert 0,1 Prozent auf 71,20 USD, WTI-Rohöl korrigiert um 0,3 Prozent auf 68,65 USD/Barrel.