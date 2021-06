Nano One (LBMB) kooperiert mit Branchen-Urgestein Johnson Matthey (JMT2)

Vancouver 03.06.2021 - Nano One Materials hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass man zusammen mit Johnson Matthey Batteriematerialien entwickeln wolle. Damit sichert sich Nano One einen sehr erfahrenen Partner.



Nano One teilte heute mit, dass man mit Johnson Matthey eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet hat, unter der die beiden Unternehmen die nächste Generation von Johnson Matthey nickelreichen Kathodenmaterialien entwickeln wollen. Dabei soll Nano Ones One-Pot-Verfahren zum Einsatz kommen.





Johnson Matthey ist in der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien, unter anderem bei Batteriematerialien, sehr erfahren. Gegenwärtig errichtet das Unternehmen eine Produktionsstätte in Polen, wo anfänglich 10.000 Tonnen der neuen eLNO Kathodenmaterialien produziert werden sollen. In Finnland soll eine zweite europäische Produktionsstätte entstehen, wo rund 30.000 Tonnen der neuen Kathodenmaterialien entstehen sollen.Für Nano One bedeutet die Kooperation mit Johnson Matthey den wichtigen Schritt nach Europa, nachdem man bislang vor allem mit asiatischen Partnern im Bereich Kathoden kooperierte. Zudem sieht Nano One in Johnson Matthey einen Partner, der ähnliche Werte hinsichtlich Nachhaltigkeit und der Reduktion der Umweltbelastung anstrebt.Der nun gemeldeten Kooperation gingen rund ein Jahr an Zusammenarbeit voraus. Nano One sieht sich nun in der Lage, fortschrittliche Materialtests und eine Kommerzialisierungsstudie für Johnson Matthey eLNO nickelreiche Kathodenmaterialien mit Nanos One-Pot-Verfahren durchzuführen.Der Chief Executive für Battery Materials bei Johnson Matthey sagte, dass man sich darauf freue, eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen.Die gesamte Mitteilung vom 3. Juni finden Sie hier:https://bit.ly/3ifjpgmDie Financial Times hat ein Video von Invest in Canada veröffentlicht, in dem sich Branchenvertreter zu ihrem Beitrag zur Elektrifizierung des Individualverkehrs äußern. Nano Ones CEO Dan Blondal und Technikchef Dr. Stephen Campbell äußern sich darin zum Beitrag des Unternehmens zur Förderung der neuen Technologien. Das Video finden Sie hier:https://canada-next-best-place-to-home.ft.com/companies-in-canada-powe ...Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst.