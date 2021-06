Anlegerverlag Nel ASA muss weiter kräftig einstecken! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.06.2021, 16:48 | 141 | 0 | 0 03.06.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers müssen sich auf schwere Zeiten an der Börse gefasst machen. Denn die bislang andauernde Woche ist bislang absolut zum Vergessen und es scheint derzeit kein Ende der Misere in Sicht zu sein. Ist Nel ASA noch zu retten? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken Derzeit steht der Aktienkurs bei einem Wert von 1,65 Euro. Gegenüber dem Vortag muss die Aktie ein Minus von 1 Prozent und 0,02 Euro in Kauf nehmen. In dieser Woche ist der Aktienkurs somit um fast 10 Prozent gesunken und befindet sich kurz vor dem schlechtesten Wert des Jahres. Nel ASA ist somit fast am Abgrund angekommen. Zuletzt sorgte der fehlende Auftragseingang von Iberdrola erstmal für lange Gesichter bei Nel ASA. Iberdrola plant in diesem Jahr eine Produktionsstätte für nachhaltigen Dünger zu errichten und plante dies gemeinsam mit Nel ASA umzusetzen. Es scheint jedoch so, dass sich die Beteiligten nicht einigen konnten. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer