Anlegerverlag Moderna: Aktie schießt komplett durch die Decke – Wird jetzt auch noch BioNTech übertroffen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.06.2021, 16:48 | 171 | 0 | 0 03.06.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffes können sich heute über ein neues Allzeit-Hoch an der Börse freuen. Damit steigt Moderna in den Olymp der Impfstoff-Aktien auf und könnte bald sogar BioNTech übertrumpfen. Hier könnte also noch ordentlich Potenzial drinstecken. Anmerkung der Redaktion: Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs gelang Moderna der absolute Durchbruch. Doch wie geht es nun weiter? In unserem brandaktuellen Sonderreport haben wir die gesamte Impfstoff-Branche analysiert und geben Einblicke, welche Aktien die größten Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Mit einem satten Plus von 6,2 Prozent und 11,59 US-Dollar schießt Moderna heute komplett in die Höhe. Der Aktienkurs liegt somit bei überragenden 197,45 US-Dollar und damit auf dem höchsten Wert seit dem Börsenstart von Moderna. Durch eine wahnsinnige Kurssteigerung von mehr als 30 Prozent innerhalb kürzester Zeit ist die Aktie komplett durch die Decke geschossen. Aktuell wartet Moderna weiterhin auf die Zulassung des Corona-Impfstoffes für Kinder ab 12 Jahre. Laut der klinischen Studien soll der Impfstoff äußerst wirksam gegen Corona sein, weshalb die Zulassung als weiterer Meilenstein bei der Bekämpfung der Pandemie gesehen wird. Dies befördert den Aktienkurs zudem an die absolute Spitze. Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





