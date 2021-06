Chinesische Propagandazeitung fordert mehr Atomsprengköpfe

Der Chefredakteur des chinesischen Propagandablatts Global Times, Hu Xijin fordert jüngst in einem Artikel „mehr Atomraketen und Sprengköpfe“. Die dringendste Aufgabe für China sei es, die „Zahl der in Auftrag gegebenen Atomsprengköpfe schnell zu erhöhen.“ Das gleiche gelte auch für Raketen, „die in der Lage sind, weit zu schlagen und eine hohe Überlebensfähigkeit haben“. Der

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.