Anlegerverlag Bei Moderna fliegt heute der Deckel weg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.06.2021, 17:32 | 48 | 0 | 0 03.06.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Allen Grund zur Freude haben heute Moderna-Aktionäre. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 163,22 EUR. Geht es bei Moderna jetzt so richtig los? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Moderna-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato hatten 158,90 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert. Anleger, die bei Moderna eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Für alle, die bei Moderna ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind. Fazit: Moderna kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





