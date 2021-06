Technologie Broker im Sturm der Digitalisierung – Commerzbank, wallstreet:online, Palantir, SAP

Anzeige

Der Börsen-Wahnsinn geht in die nächste Runde. War es zuletzt GameStop, ist es nun AMC Entertainment. Plus 600% in 2 Wochen und vorgestern ein glatter Verdoppler an einem Tag.

Foto: inv3st.de