Diese gefährlichen Herzmuskelentzündungen wurden vermehrt in Israel festgestellt. Bei den mehr als 5 Millionen Geimpften des Landes kam es zwischen Dezember und Mai zu 275 solcher Fälle. Ein Zusammenhang mit der Impfung kann dabei nicht ausgeschlossen werden. Diese Nachricht zieht den Kurs drastisch in den Keller und kostet dem Unternehmen ein paar Prozent an der Börse!

Wird sich der Kurs nach dieser Schocknachricht wieder stabilisieren? Es ist definitiv nicht auszuschließen. Die Kursaussichten und die Gewinne sind weiter dramatisch gut und werden so schnell nicht aus der Bahn geworfen werden können. Diesen Zeitpunkt sollte man zum Investieren nutzen, denn der Kurs verliert 1,59 Prozent und 2,85 Euro, steht somit nun bei 176,80 Euro!

