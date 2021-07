Internet-Marktbericht

ISDEX 486.45 Punkte +21.44 Punkte (+4.61%) NASDAQ 2478.34 Punkte +75.02 Punkte (+3.12%) DJIA 10799.84 Punkte +136.15 Punkte (+1.28%)

Beyond.com (Nasdaq:BYND) Der Online-Software Retailer erhält einen Auftrag über 120 Mio. $, zur Lieferung von Software und Support Dienste an 130.000 IRS Computersysteme. Gleichzeitig revidierte das Investmenthaus CS First Boston seine Ergebnisschätzungen für das Jahr 2000. Anstatt einem Minus von $1.61/Aktie erwarten die Analysten nur noch einen Verlust von $1.54/Aktie im Gesamtjahr 2000. Beyond.com gehörten mit einem Plus von über 27% auf zuletzt 22 1/4 $ zu den Hauptgewinnern am gestrigen Handelstag.

America Online (NYSE:AOL) Der weltweit führende Online-Dienst profitierte von einer Entscheidung eines Gerichts, wonach AT&T andere Internet Service Provider nicht von seinem Kabelnetzwerk ausschließen darf. America Online klettern um über 11,5% auf zuletzt 118 $.

Excite@Home (Nasdaq:ATHM) Zu den größten Verlierern am gestrigen Handelstag zählten unter anderem Excite@Home. Ein Gericht in Oregon hatte gegen AT&T entschieden, sein Kabelnetzwerk auch für andere Internet Service Provider zur Verfügung zu stellen. Anleger und Investoren sehen auch Excite@Home von dieser Entscheidung betroffen. Excite@Home verlieren unter hohen Umsätzen über 10% an Wert und notieren nur noch bei 94 1/2 $.

NetB@nk (Nasdaq:NTBK) Die Internet-Bank plazierte 3,0 Millionen Aktien zu je 29 $ bei Anlegern und Investoren. Die Aktien geben daraufhin auf dieses Niveau nach und verlieren über 7,4% auf zuletzt 29 5/8 $.

Custom Tracks (Nasdaq:CUST) Der Softwareanbieter von Verifizierungssystemen und Sicherheitslösungen im Homebanking Bereich mußte deutliche Kursverluste von 12,4% auf zuletzt 44 3/4 $ hinnehmen. In der vergangenen Woche wurden die Aktien noch von einem Analysten zum Kauf mit Kursziel 230 $ empfohlen. Custom Tracks reichte eine Klage gegen Critical Path (CPTH) ein, wonach das Unternehmen Vertragsvereinbarungen verletzt und wichtige Unterlagen an VeriSign (VRSN) weitergegeben haben soll. Marktteilnehmer und Investoren glauben offenbar nicht an einem Erfolg dieser Klage. Die Aktien des Unternehmens zählten mit zu den Hauptverlierern am gestrigen Handelstag.

Internet-Neuemissionen:

Wit Capital Group (Nasdaq:WITC) Die Online-Investmentbank Wit Capital Group konnte um über 65% am ersten Handelstag zulegen. Das Unternehmen plazierte insgesamt 7,6 Millionen Aktien zu 9 $ bei Anlegern und Investoren und nahm dadurch Kapitalmittel von über 68 Mio. $ auf.

High Speed Access (Nasdaq:HSAC) Anbieter von Internetzugang via Kabel-TV kletterte um 7 3/8 auf zuletzt 20 3/8 $ am ersten Handelstag. Das Unternehmen plazierte 13,0 Millionen Aktien zu 13 $/Aktie bei Anlegern und Investoren.